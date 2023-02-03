Подмосковье 03 февраля 2023, 16:48 Территорию вблизи кинотеатра «Рассвет» благоустроят летом в Ногинске

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Глава Богородского округа Игорь Сухин во время рабочей поездки обсудил благоустройство территории вокруг кинотеатра «Рассвет», в котором сейчас идет реконструкция. Собственник до июля должен будет убрать палатки, организовать въезды и расширить тротуар.

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Актуальным вопросом стал перенос парковки с улицы 3-го Интернационала в связи с расширением прогулочной зоны. Жителям дома № 57 предложили вариант организации парковочных мест во дворе.

«На этой неделе встретимся с жителями и рассмотрим этот вариант. Найдем решение и для бизнеса, и для людей, которые приезжают на работу на личных автомобилях. Рассматриваем варианты расширения парковки у Дома быта и дальше по трамвайным путям», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Реконструкция кинотеатра «Рассвет» находится на контроле главы округа. Сейчас продолжаются внутренние работы в помещениях первого кинозала. По словам собственника, он будет готов в конце весны. Однако есть задержки в поставках оборудования для других помещений. Кроме трех кинозалов, в здании планируется фуд-корт с летней верандой, игровая зона для детей и торговые площадки.

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