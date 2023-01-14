Подмосковье 14 января 2023, 13:53 Территорию у реки Синичка в Красногорске благоустроят в 2023 году

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В этом году в Красногорске начнут благоустраивать территорию вблизи реки Синичка. Земля площадью более гектара превратится во внесезонное пространство для отдыха.

«Благодаря победе в седьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в этом году в Красногорске мы начнем благоустройство территории возле реки Синичка», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, территорию поделят на три зоны: пляж, место для прогулок и общественно-спортивное пространство. Местные жители смогут заняться погружением в воду, плаванием, просто понаблюдать за прудом с кувшинками.

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На пляже появятся навесы от дождя и солнца, лежаки, гамаки, кабинки для переодевания, душевые и безопасный спуск к воде. На территории разместят павильон с видовой верандой, площадки для фуд-траков и точка проката спортинвентаря.

Для любителей тихого отдыха сделают прогулочные тропы с беседками и малыми архитектурными формами, пирсы для рыбалки, площадки для спортивных активностей и игр. На территории установят стенды с навигацией, фонари, видеонаблюдение, туалеты и парковки для велосипедов.

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