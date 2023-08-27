27 августа 2023, 07:30
Территорию у Первого озера благоустроили в Звездном Городке
В Звездном Городке завершилось благоустройство территории вокруг Первого озера площадью 3,4 гектара. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.
«Благоустройством легендарного городка космонавтов мы занимаемся с 2019 года. За это время мы обновили Аллею космонавтов, берег Леонежского озера, общественные территории между основными жилыми зонами городка. Тут появились велодорожки, скейт-парк, детские и спортивные площадки», — рассказал министр Михаил Хайкин.
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Специалисты очистили озеро от ила, благоустроили лесную территорию и расшили зону отдыха до исторической спортплощадки. Рядом с ней оборудовали парковку.
Спортивную зону и водоем связали тропинками. На берегу установили настилы для прогулок и рыбалки. возле озера установили уличные светильники и камеры.
На днях в округе провели торжественное открытие территории с концертом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.
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Благоустройство
Звездный городок
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