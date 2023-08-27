Подмосковье 27 августа 2023, 07:30 Территорию у Первого озера благоустроили в Звездном Городке Министерство благоустройства Московской области

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В Звездном Городке завершилось благоустройство территории вокруг Первого озера площадью 3,4 гектара. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Благоустройством легендарного городка космонавтов мы занимаемся с 2019 года. За это время мы обновили Аллею космонавтов, берег Леонежского озера, общественные территории между основными жилыми зонами городка. Тут появились велодорожки, скейт-парк, детские и спортивные площадки», — рассказал министр Михаил Хайкин.

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Специалисты очистили озеро от ила, благоустроили лесную территорию и расшили зону отдыха до исторической спортплощадки. Рядом с ней оборудовали парковку.

Спортивную зону и водоем связали тропинками. На берегу установили настилы для прогулок и рыбалки. возле озера установили уличные светильники и камеры.

На днях в округе провели торжественное открытие территории с концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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