Подмосковье 17 августа 2023, 19:08 Территорию у 20 станций на МЦД-3 благоустроили в Подмосковье Губернатор Воробьев: территорию у 20 станций на МЦД-3 благоустроили в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Половина из 41 станции открытого 17 августа МЦД-3 приходится на Московскую область. Чтобы пассажирам было удобно и комфортно пользоваться их инфраструктурой, в регионе серьезно подошли к вопросу благоустройству объектов, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона обратил внимание, что при открытии диаметров увеличивается трафик поездов. Составы начинают ходить чаще, переезды закрывают шлагбаумами, что приводит к возникновению пробок.

Реклама

«Что мы делаем для безопасности и удобства пассажиров? Благоустроили территории на 20 станциях», — указал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram

В частности, в области отремонтировали 13 километров дорог и более 18 тысяч пешеходных подходов. Для людей создали 14 зон ожидания.

Помимо этого, обновили системы освещения и оборудовали 80 остановок.

Станцию Малино в Химках реконструируют до конца 2024 года, заключил губернатор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram

МЦД-3 протянули от Зеленограда до Раменского. Движение по линии открыли президент Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это долгожданное событие для Химок, Раменского, Люберец и Жуковского, где живут почти миллион человек, а к 2030 году население увеличится почти в два раза», — отметил глава Московской области.