Подмосковье 15 июля 2023, 02:00 Территорию Спасской церкви в Лобне благоустроят в 2023 году Яндекс.Карты «Парк Киово»

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На портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о проведении конкурса на благоустройство Спасской церкви и общественного пространства в лобненском парке Киово. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках второго этапа благоустройства в парке озеленят территорию, уложат противоскользящее дорожное покрытие, а также установят дорожные знаки и малые архитектурные формы.

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Работы проведут по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и завершат уже в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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