Подмосковье 17 августа 2023, 13:49 Территорию школы в поселке Сычево благоустроят в 2023 году Официальный сайт МОУ «Сычевская СОШ»

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Территорию школы в поселке Сычево Волоколамского округа благоустроят в этом году. Извещение о проведении работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что согласно проекту у здания школы появится футбольное поле, баскетбольная и волейбольная стойки, освещение и другое необходимое оборудование. Также запланировано комплексное озеленение территории.

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Отмечается, что работы проведут по государственной программе Московской области «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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