Подмосковье 24 февраля 2023, 14:50 Территорию школ и детсадов Чехова очистили от снега и наледи

Читать 360tv в

В поселке Столбовая в Чехове коммунальщики очистили территории школ и детских садов от снега и наледи. К работе привлекли три самосвала, два погрузчика и 15 сотрудников «Мосавтодора».

«С семи утра мы уже на работе, в экстренных случаях и раньше. Долбим лед, посыпаем противогололедными средствами тротуары, вывозим снег», — сообщил ответственный за уборку сотрудник компании Эдуард Бардасов.

Реклама

Также техника и дворники чистят снег около других соцобъектов, на пешеходных дорожках и остановках общественного транспорта.

Реклама

Уборку провели в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что на модернизацию дорог в регионе потратят порядка 16 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».