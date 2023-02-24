24 февраля 2023, 14:50
Территорию школ и детсадов Чехова очистили от снега и наледи
В поселке Столбовая в Чехове коммунальщики очистили территории школ и детских садов от снега и наледи. К работе привлекли три самосвала, два погрузчика и 15 сотрудников «Мосавтодора».
«С семи утра мы уже на работе, в экстренных случаях и раньше. Долбим лед, посыпаем противогололедными средствами тротуары, вывозим снег», — сообщил ответственный за уборку сотрудник компании Эдуард Бардасов.
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Также техника и дворники чистят снег около других соцобъектов, на пешеходных дорожках и остановках общественного транспорта.
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Уборку провели в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что на модернизацию дорог в регионе потратят порядка 16 миллиардов рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Чехов
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