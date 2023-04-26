Подмосковье 26 апреля 2023, 17:31 Территорию природного заказника «Озеро Белое» в Шатуре увеличат почти в 2 раза Полушник колючеспоровый.

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Проект реорганизации государственного заказника «Озеро Белое» у деревни Дубасово в Подмосковье одобрили в Минприроды России. Территорию особо охраняемой зоны увеличат на 130 гектаров.

«Заказник был создан в 1984 году, и он всегда была одним из самых популярных мест отдыха благодаря глубокому и чистому Белому озеру. Но популярность зачастую оборачивается ростом антропогенной нагрузки на заповедные места», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Для того, чтобы сохранить уникальную природную территорию, приняли решение расширить границы заказника со 150 до 280 гектаров. После реорганизации изменится и название ООПТ на «Озеро Белое у деревни Дубасово».

На территории заказника обитают представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Подмосковья. Здесь водятся осоеды, черные коршуны и ужи. Из растений самым ценным является водный полушник колючеспоровый.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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