Подмосковье 05 апреля 2024, 09:12 Территорию парка в Лосино-Петровском приведут в порядок к 1 мая Телеканал «360»

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Подготовительные работы к лету в городском парке Лосино-Петровского идут полным ходом. Территорию очищают от снега и мусора, ремонтируют детские и спортивные площадки, обновляют стенды и парковую мебель.

Территорию парка осмотрел глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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«Мы сегодня определили для себя ряд направлений и точек, как мы будем все это контролировать. Что бы все было убрано, чтобы работали туалеты всегда, был свет, вода, средства гигиены», — сказал Сергей Джеглав.

Он встретился с членами общественного совета парка и представителями бизнеса, которые планируют открыть павильоны для мастер-классов и работать в сфере развлечений и питания.

«Парк должен развиваться, и какие-то точки притяжения и архитектурные решения должны быть. И мы как раз это с предпринимателями обсудили», — отметил Джеглав.

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