Подмосковье 06 июля 2023, 12:30 Территорию озера Черного благоустроят в Люберцах Министерство благоустройства Московской области

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Территорию озера Черного на границе Москвы и Люберец благоустроят. Там появится зона отдыха с веломаршрутом и пешеходным мостом.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, местные жители давно просили создать зону отдыха у озера. Площадь территории составляет 28,9 гектара и находится в заброшенном состоянии. Одна ее часть принадлежит Москве, а другая — Люберцам. В 2019 году губернатор региона направил обращение в адрес мэра столицы о благоустройстве.

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С учетом пожеланий жителей у озера создадут веломаршрут длиной пять километров, пешеходный мост, соединяющий северный и южный берега, а также проведут берегоукрепление и очистку водоема. На территории установят детские и спортивные площадки, туалеты и малые архитектурные формы. Также там появятся системы уличного освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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