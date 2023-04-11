Подмосковье 11 апреля 2023, 11:00 Территорию озера Белое в Шатуре расчистят от сухостоя и бурелома Фото Минэкологии МО.

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Заповедные земли вокруг озера Белое станут чище — об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья. Особо охраняемую территорию освободят от бурелома, сухих и аварийных деревьев.

Минэкологии и Комитет лесного хозяйства Подмосковья договорились о расчистке территории государственного заказника около деревни Дубасово.

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«Наши коллеги обследовали заказник и обнаружили более 20 гектаров земель, на которых скопилась неликвидная древесина, бурелом, захламляющий территорию. Разумеется, мы поддержали идею расчистки», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Уборка благотворно скажется на ценных экосистемах и будет способствовать развитию туризма. Озеро Белое популярно у отдыхающих благодаря чистоте воды и живописным берегам, поэтому заказнику требуется особое внимание. Сейчас ведется работа над тем, чтобы увеличить рекреационную зону со 150 до 280 гектаров.

В озере Белое растет уникальное водное растение — полушник колючеспоровый, занесенный в Красные книги России и Подмосковья. Помимо этого, в заказнике подтверждено обитание краснокнижных осоеда, черного коршуна, лугового луня, веретеницы ломкой и ужа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Московской области будет на семь лесопарков больше.

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