Территорию ОЭЗ «Дубна» расширят. Две тысячи человек найдут работу

Территория Особой экономической зоны «Дубна» будет расширена на 62 гектара. Такое решение приняли на внеочередном заседании Совета депутатов городкого округа. После увеличения площади здесь разместятся порядка 16 компаний, общий объем инвестиций может составить более 15 миллиардов рублей.

После подписания допсоглашения левобережная площадка ОЭЗ «Дубна» увеличится на 62 гектара за счет двух участков, которые будут переданы в управление и распоряжение управляющей компании.

«У зоны большой потенциал и существенный спрос на размещение компаний со строительством собственных объектов, поэтому решение Совета депутатов очень своевременно. Увеличение территории на 62 гектара позволит дополнительно привлечь сюда порядка 16 компаний, объем инвестиций которых может составить свыше 15 млрд рублей. После локализации они могут создать дополнительно еще более 2000 рабочих мест», — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Он также напомнил, что свои проекты на территории особой экономической зоны уже реализуют 170 компаний, многие из них строят высокотехнологичные предприятия, на которых трудится немало жителей города, в том числе выпускников университета «Дубна».

«ОЭЗ „Дубна“ является одной из главных точек роста наукоемкого производства в Подмосковье. Только за прошлый год здесь появилось 28 новых высокотехнологичных резидентов, семь из которых намерены построить собственные объекты. При этом именно на резидентов, которые будут строить, пришлось 60% всех привлеченных в прошлом году инвестиций — более 2,7 млрд рублей, и 42% от всех новых рабочих мест, планируемых к созданию — свыше 500. Как видно, строительство — это больше инвестиций, больше рабочих мест, поэтому расширение территории ОЭЗ под создание новых производственных объектов — логичный шаг в развитии этой площадки», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.