Подмосковье 24 ноября 2023, 18:29 Территорию Истры украсят к новогодним праздникам до 1 декабря Телеканал «360»

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Территорию Истры начали украшать к новогодним праздникам. До 1 декабря в округе установят и нарядят 62 ели.

В сквере у МФЦ уже начали монтировать центральную новогоднюю ель. К установке новогодних деревьев приступили и в других населенных пунктах округа, например в Дедовске и Кострово.

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Отммети, что в Истре появятся более двух десятков ростовых светящихся фигур и инсталляций. Праздничной иллюминацией украсят деревья, дворы, скверы и пешеходные зоны.

«Наша входная группа будет украшена большими Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы при въезде в город сразу чувствовался дух праздника. Сейчас проходят конкурсные процедуры, и будет развешена иллюминация на наших фонарных столбах», — сказал заместитель главы администрации городского округа Истра Арсений Козловский.

Кроме того, на территории округа организуют праздничные фотозоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые посетят регион во время новогодних праздников.

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