Подмосковье 20 ноября 2023, 15:56 Территорию драматического театра в Истре благоустроят к декабрю пресс-служба администрации городского округа Истра

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Работы по благоустройству территории вблизи Истринского драматического театра подходят к концу. Здесь обустраивают тротуары, освещение и просторную автомобильную парковку. Работы полностью завершат к 1 декабря.

Проект преображения театрального сквера победил во всероссийском голосовании по обустройству общественных пространств. Сейчас здесь активно благоустраивают парковочное пространство, которое создают по просьбам руководства самого театра и жителей ближайших домов.

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«Около 11 тысяч голосов получила данная локация. И после того, как прошли все конкурсные процедуры, мы приступили к обустройству данной территории. На этой территории будет благоустроено несколько локаций: места для отдыха, подход к самому театру, тротуары и, конечно, сама парковка, которую мы расширили по многочисленным просьбам жителей и руководства театра», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра

Удобным обновленный сквер станет не только для владельцев автомобилей, но и для всех жителей и гостей города. В комплекс мероприятий войдет обустройство тротуаров, будут установлены навесы, лавочки и качели, а также будет выполнено устройство декоративного паркового освещения. Продумают и зону отдыха с качелями. Также в рамках благоустройства проведут работы по озеленению сквера, высадят деревья и кустарники, уложат газон. Работы начнутся, когда наступят благоприятные погодные условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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