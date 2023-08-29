Территорию детской школы искусств в Дмитрове благоустроят к сентябрю | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:54 Территорию детской школы искусств в Дмитрове благоустроят к сентябрю пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Комплексное благоустройство территории Дмитровской детской школы искусств началось в июле. К началу учебного года там заменят асфальтовое покрытие, проведут озеленение, установят малые архитектурные формы и освещение.

Благоустройство станет последним этапом обновления школы искусств. Напомним, в 2022 году там капитально отремонтировали основное здание. В порядок привели внутренние помещения, кровлю, фасад, также заменили инженерные коммуникации. Работы прошли в рамках национального проекта «Культура».

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По поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного на средства местного бюджета для школы закупили мебель, интерактивные доски, проектор и ноутбуки.

пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Свой юбилей — 85 лет, наша школа отметила в обновленном здании! Это был прекрасный подарок как для педагогов, так и для наших учеников. К началу нового учебного года планируем закончить работы по комплексному благоустройству территории», — рассказал директор Дмитровской детской школы искусств Алексей Маслов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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