Территорию бывшего Парка аттракционов в Пущине благоустроят к октябрю

В городе Пущино активно продолжается благоустройство территории «Таблетки», которая проходит от бульвара Иерусалимского до улицы Парковая. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Проект благоустройства данной территории является победителем пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На сегодняшний день работы здесь выполнены на 33%. После завершения всех запланированных работ, это место превратится в современное рекреационное пространство, которое позволит проводить досуг всем группам горожан», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории собираются создать новые маршруты для прогулок, современные детские площадки, которые приспособлены для детей всех возрастов, а также спортивные площадки, которые предназначены в том числе и для пожилых людей. В центральной части парка создадут пространство с амфитеатром, чтобы там можно было проводить выступления, а также летнюю веранду. Главную площадь и пространство для отдыха объединят с зелеными пространствами. На всей территории разместятся малые архитектурные формы и будет создано современное уличное освещение.

Сейчас в парке идут подготовительные работы, проходит демонтаж. Разрабатывается грунт под кабельную канализацию, проходит устройство подпорных стенок, кроме того, строители готовят основание под асфальтобетонное покрытие, прокладывают плитку на пешеходных дорожках, устанавливают бортовые камни и начали обустраивать входную группу. Ожидается, что все работы будут закончены в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.