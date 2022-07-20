Территорию бывшего «Детского сада КГБ СССР» в Краснознаменске благоустроили на 20%

В Краснознаменске продолжается благоустройство территории бывшего «Детского сада КГБ СССР». Работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

«Уже этой осенью жители Краснознаменска получат еще одно комфортное место для отдыха. В городе активно ведутся работы по созданию нового парка на территории бывшего „Детского сада КГБ СССР“. На сегодняшний день общее выполнение работ составляет 20%. После завершения всех запланированных работ это место превратится в современную рекреационную зону с различным функционалом», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На площади около 10 гектаров будет обустроено несколько функциональных зон. На территории парка будет оборудован амфитеатр со сценой-подиумом для выступлений и концертов на свежем воздухе, рядом расположится современный фуд-корт с внутренним двором и верандой. Для детей появятся яркие игровые площадки, а для молодежи и взрослых — воркауты с брусьями, тренажерами и теннисными столами. Также в парке появятся памп-трек, песчаная волейбольная площадка, зона для выгула и дрессировки собак и горки для малышей.

Сейчас на объекте завершили все подготовительные и демонтажные работы, ведется укладка плиточного покрытия, установка бортовых камней, идут работы по устройству резинового покрытия на детской площадке.

Ранее стало известно, что новые места отдыха появятся в 13 парках Подмосковья к концу года.