Подмосковье 05 апреля 2023, 09:37 Территорию будущего парка в Одинцовском округе привели в порядок на субботнике

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Месяц чистоты и благоустройства стартовал Одинцове. Первый весенний субботник прошел в лесной полосе около деревни Глазынино, где планируется разбить парк.

Местные жители и общественники убрали мусор, спилили сухие деревья и ветки. Также активисты привели в порядок территорию вокруг памятника на братской могиле советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Как всегда, мы стараемся стартовать на тех территориях, где немножко уже подсохло, снег растаял. <…> В течение апреля, мая, июня, июля на всех территориях Одинцовского городского округа пройдут субботники», — рассказала заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Валентина Переверзева.

Участников субботника накормили на полевой кухне, а также рассказали жителям деревни Глазынино о планах по обустройству парка.

«Все мы знаем, что мы здесь хотим сделать парк. Сейчас земля уже закадастрирована, поставлена на баланс», — сказал депутат совета депутатов Одинцовского городского округа Максим Ганин.

Активно подключились к наведению порядка в округе коммунальщики. В апреле они отремонтируют асфальтовое покрытие тротуаров и проездов, восстановят ограждения, фасады и цоколи. На детских площадках отремонтируют качели и игровые комплексы. Для приведения дворов в нормативное состояние сформируют отдельные бригады.

«Нам предстоит большая работа. Необходимо будет убрать наши улицы, дворы, скверы, площади, остановки общественного транспорта — каждый уголок нашего родного, любимого Одинцовского округа», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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