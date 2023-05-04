04 мая 2023, 15:19
Территория вокруг Спасской церкви стала лидером голосования по благоустройству в Солнечногорске
Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства продолжается. В Солнечногорске лидирует территория вокруг Спасской церкви. За нее жители отдали более шести с половиной тысяч голосов.
Если именно этот проект победит в голосовании, рядом с церковью построят игровую площадку и зону отдыха. Там же установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.
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Голосование проходит по инициативе президента России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится до 31 мая.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
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