Подмосковье 04 мая 2023, 15:19 Территория вокруг Спасской церкви стала лидером голосования по благоустройству в Солнечногорске

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства продолжается. В Солнечногорске лидирует территория вокруг Спасской церкви. За нее жители отдали более шести с половиной тысяч голосов.

Если именно этот проект победит в голосовании, рядом с церковью построят игровую площадку и зону отдыха. Там же установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

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Голосование проходит по инициативе президента России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится до 31 мая.

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