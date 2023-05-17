Подмосковье 17 мая 2023, 17:47 Территории вблизи станций МЦД-3 благоустроят в Раменском Министерство благоустройства Московской области

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В этом году в Раменском благоустроят территории вблизи станций МЦД-3. Об этом рассказали в министерстве благоустройства Московской области.

«Строительство Московских центральных диаметров — это важный совместный с Москвой проект по улучшению транспортной доступности для жителей, реализация которого позитивно скажется на улучшении качества жизни людей как в столице, так и в Подмосковье», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на территориях у станций МЦД-3 появится более 60 парковочных мест для автомобилей, отремонтируют проезжую часть и тротуары, а также установят малые архитектурные формы и светильники.

Изменения коснутся станцию Раменское, Фабричную, Ильинскую, Быково, Удельную, Кратово, Есенинскую и Ипподром. Полностью завершить работы планируется во второй половине августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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