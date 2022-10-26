Территории вблизи 130 переходов благоустроят в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 15:17 Территории вблизи 130 переходов благоустроят в Подмосковье до конца года

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Дорожные службы Подмосковья активно проводят работы, чтобы повысить в регионе качество и безопасность дорожного движения. Только с начала этого года удалось обустроить уже больше 30 подходов к пешеходным переходам, остановкам и мостам. В Минтрансе Подмосковья отметили, что до конца года еще остаются большие планы — в регионе собираются обустроить еще примерно 130 подходов.

«Для безопасности пешеходов до конца года мы запланировали обустроить около 130 подходов к переходам и остановкам общественного транспорта в 38 муниципалитетах. Сейчас уже сделали больше 30 подходов на региональных дорогах, что обеспечило комфортный путь жителей до остановочных пунктов и пешеходных переходов», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Например, масштабные работы удалось провести в Подольске. Одно из таких мест — переход на улице Володи Дубинина. В целом в этом округе хотят до конца года провести работы еще на пяти подходах. Комфортнее стало и в Домодедове, Ступине, Павловском Посаде, Егорьевске, Дзержинском, Орехово-Зуеве и Протвине.

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