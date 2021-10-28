Территории шести медучреждений отремонтировали в Щелкове в 2021 году

В Щелкове обновили покрытие на территориях шести больниц и поликлиник. Работы произвели в рамках поручения губернатора по замене асфальта на территориях медучреждений, сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Общая площадь обновленного покрытия составила свыше четырех с половиной тысяч квадратных метров. Помимо укладки асфальта, в Щелкове обновили бортовой камень и пешеходные дорожки, уточнил министр.

«В результате ремонта посещение шести больниц и поликлиник стало комфортнее для 120 тысяч жителей округа», — отметил Алексей Гержик.

Покрытие заменили у Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи на улице Советской, у станции переливания крови и кожно-венерологического диспансера на улице Новой Фабрики, у филиала № 5 Московского областного клинического наркологического диспансера на Краснознаменской улице. Также ремонт завершился в деревне Огуднево, у психоневрологического диспансера, и на территории Щелковского диспансера на улице Трудовой.

Всего в Московской области в этом году отремонтируют территории 189 больниц и поликлиник.