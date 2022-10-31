Территории еще 28 водоемов благоустроили в Подмосковье | 360°

31 октября 2022, 16:57
Территории еще 28 водоемов благоустроили в Подмосковье
В Московской области в рамках программы «100 прудов и озер» провели благоустройство территорий вокруг 28 водоемов. На прилегающих к водоемам территориях провели очистку берега, оборудовали пешеходные дорожки и уличное освещение.
Благоустройство территорий вокруг водоемов, попавших в программу «100 прудов и озер», завершено. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.
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«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году мы привели в порядок территории вокруг 28 водоемов, которые были расчищены по программе «100 прудов и озер». Вблизи водных объектов был проведен небольшой комплекс работ, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный доступ к ним. Там, где раньше была неухоженная, заросшая бурьяном территория, теперь — очищенная береговая линия, удобные пешеходные дорожки и места для отдыха со скамьями», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
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Территории рядом с водоемами оборудованы пешеходными дорожками и хорошо освещены. Некоторые водоемы теперь обустроены для рыбалки. Кроме того, появились места для отдыха со скамьями и урнами. На нескольких водоемах обновили песчаное покрытие и оборудовали рядом парковку.
При благоустройстве территорий использовались материалы из вторичного сырья. Михаил Хайкин отметил, что скамьи и урны выполнены из переработанного пластика.
Благоустройство провели на следующих территориях:
· Богородский — Купавинский пруд (город Старая Купавна)
· Волоколамский — в деревне Горбуново
· Воскресенский — каскад прудов на реке Семиславка
· Дубна — пруд на Коммунальном проезде «Лягушатник»
· Истра — Дедовский пруд в городе Дедовск
· Кашира — пруд в деревне Елькино
· Клин — пруд на улице Клинской в городе Клин
· Коломна — Репинский пруд
· Красногорск — пруд на реке Свинорка в деревне Степановское, вблизи д. 9Б
· Ленинский — пруд Кисельки
· Лосино-Петровский — пруд у городского парка, в рабочем поселке Свердловском
· Лотошино — пруд в поселке Новолотошино
· Луховицы — пруд в поселке Газопроводск
· Люберцы — пруд на улице Прудовая
· Люберцы — Томилинский пруд
· Мытищи — пруд в поселке Ховрино
· Одинцовский — каскад прудов в микрорайоне Трехгорка
· Пущино — Фиановский пруд
· Раменский — Ильинский пруд
· Реутов — Фабричный пруд
· Сергиево-Посадский — Русловый пруд на ручье вблизи деревни Посевьево
· Сергиево-Посадский — пруд «Сизиниха» (правый приток реки Кончура)
· Сергиево-Посадский — правый приток реки Кунья, вблизи поселка Беликово
· Сергиево-Посадский — пруд в селе Васильевское
· Ступино — пруд Ступино
· Фрязино — Большое озеро
· Шатура — озеро Свиношное
· Щелково — пруд в деревне Сабурово.
Благоустройство
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