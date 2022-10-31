Территории еще 28 водоемов благоустроили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 16:57 Территории еще 28 водоемов благоустроили в Подмосковье

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В Московской области в рамках программы «100 прудов и озер» провели благоустройство территорий вокруг 28 водоемов. На прилегающих к водоемам территориях провели очистку берега, оборудовали пешеходные дорожки и уличное освещение.

Благоустройство территорий вокруг водоемов, попавших в программу «100 прудов и озер», завершено. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

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«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году мы привели в порядок территории вокруг 28 водоемов, которые были расчищены по программе «100 прудов и озер». Вблизи водных объектов был проведен небольшой комплекс работ, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный доступ к ним. Там, где раньше была неухоженная, заросшая бурьяном территория, теперь — очищенная береговая линия, удобные пешеходные дорожки и места для отдыха со скамьями», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Территории рядом с водоемами оборудованы пешеходными дорожками и хорошо освещены. Некоторые водоемы теперь обустроены для рыбалки. Кроме того, появились места для отдыха со скамьями и урнами. На нескольких водоемах обновили песчаное покрытие и оборудовали рядом парковку.

При благоустройстве территорий использовались материалы из вторичного сырья. Михаил Хайкин отметил, что скамьи и урны выполнены из переработанного пластика.

Благоустройство провели на следующих территориях:

· Богородский — Купавинский пруд (город Старая Купавна)

· Волоколамский — в деревне Горбуново

· Воскресенский — каскад прудов на реке Семиславка

· Дубна — пруд на Коммунальном проезде «Лягушатник»

· Истра — Дедовский пруд в городе Дедовск

· Кашира — пруд в деревне Елькино

· Клин — пруд на улице Клинской в городе Клин

· Коломна — Репинский пруд

· Красногорск — пруд на реке Свинорка в деревне Степановское, вблизи д. 9Б

· Ленинский — пруд Кисельки

· Лосино-Петровский — пруд у городского парка, в рабочем поселке Свердловском

· Лотошино — пруд в поселке Новолотошино

· Луховицы — пруд в поселке Газопроводск

· Люберцы — пруд на улице Прудовая

· Люберцы — Томилинский пруд

· Мытищи — пруд в поселке Ховрино

· Одинцовский — каскад прудов в микрорайоне Трехгорка

· Пущино — Фиановский пруд

· Раменский — Ильинский пруд

· Реутов — Фабричный пруд

· Сергиево-Посадский — Русловый пруд на ручье вблизи деревни Посевьево

· Сергиево-Посадский — пруд «Сизиниха» (правый приток реки Кончура)

· Сергиево-Посадский — правый приток реки Кунья, вблизи поселка Беликово

· Сергиево-Посадский — пруд в селе Васильевское

· Ступино — пруд Ступино

· Фрязино — Большое озеро

· Шатура — озеро Свиношное

· Щелково — пруд в деревне Сабурово.