Территории для благоустройства в Подмосковье помогут выбрать волонтеры

Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году началось по всей стране 15 апреля. Голосование проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о том, что в 2022 году голосование за объекты благоустройства на федеральной платформе проходит во второй раз.

«По результатам первого общероссийского голосования в текущем году, например, преобразится сквер Вишневый сад в Воскресенске, в Дубне на месте пустыря за торговым центром „Терминал В“ появится новая зона отдыха, в Краснознаменске новый облик обретет территория бывшего „Детского сада КГБ СССР“, а в Можайске — сквер „Черемушки“. Сегодня у каждого жителя есть возможность стать частью изменений, которые мы видим уже сейчас», — рассказал министр.

В этом году в голосовании представлено 269 территорий в 56 городских округах Подмосковья. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов от каждого округа, войдет в план по благоустройству на 2023 год.

Источник фото: телеканал «360»

С целью того, чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в голосовании, в работе задействовали волонтерские штабы. При помощи добровольцев жители могут оставить свой голос. Всего на прошлой неделе в Подмосковье работали 949 волонтеров, в день было задействовано не менее 260 добровольце на 184 информационных точках.

«Быть волонтером в таком крупном федеральном проекте — это очень крутой и ценный опыт работы в команде, общения с людьми. Жители подходят к нам, спрашивают, как может измениться территория, рядом с которой они живут. Мы стараемся всем помогать и отвечать на все возникающие вопросы — от способов голосования до информирования об объектах благоустройства», — отметила волонтер из Балашихи Александра Лагутина.

Принять участие в голосовании можно несколькими способами: с использованием платформы «Госуслуги. Решаем вместе», а также через приложение у волонтеров. Голосование продлится до 30 мая.