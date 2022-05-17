Территории для благоустройства в 2023 году выбрали более 170 жителей Подмосковья

На портале 50.gorodsreda.ru в голосовании по выбору территорий для благоустройства приняли участие более 170 тысяч жителей Московской области.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

До завершения голосования за объекты городской среды для благоустройства осталось две недели. Об этом сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«В работу активно включены наши волонтеры. Каждый день ребята выходят на информационные точки, рассказывают жителям Подмосковья о голосовании и о запланированных изменениях. Волонтеры помогают быстро и комфортно отдать свой голос за приоритетные объекты благоустройства», — отметила министр.

Самыми активными участниками голосования стали жители Балашихи, Воскресенска, Красногорска, Подольска, Мытищ, Орехово-Зуева, а также Богородского, Ленинского, Сергиево-Посадского и Раменского городских округов.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что жители Подмосковья принимают активное участие в голосовании.

«Это говорит о том, что вопросы создания комфортной среды в городах являются очень значимыми для населения. Для нас важно, чтобы городская среда отвечала всем запросам жителей и формировалась с учетом их мнения», — подчеркнул Михаил Хайкин.

До 30 мая свой голос за формирование комфортной городской среды может отдать каждый житель Московской области старше 14 лет. В голосовании участвуют 269 территорий в 56 округах Московской области. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет включена в план на 2023 год.

Зарегистрированный на Госуслугах пользователь может проголосовать на сайте проекта. Помочь отдать свой голос за территорию также помогают волонтеры.