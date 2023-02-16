Подмосковье 16 февраля 2023, 15:00 Территориальное общественное самоуправление создадут в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

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Глава Солнечногорска предложил создать в микрорайоне ЦМИС территориальное общественное самоуправление. Новый орган поможет наладить общественный мониторинг всех проводимых в микрорайоне работ.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с председателями многоквартирных домов микрорайона ЦМИС познакомился с работой муниципального центра управления регионом. Сотрудники центра обрабатывают обращения населения и оперативно реагируют на них.

Участники встречи провели анализ тепловой карты, обсудили самые волнующие вопросы, а также предложили создать первое в округе территориальное общественное самоуправление.

«Территориальное общественное самоуправление <…> — это такой институт общественного контроля, общественного мониторинга, который будет объединять не только какие-то конкретные многоквартирные дома, а в целом всю территорию. В него войдут как жители многоквартирных домов, так и жители индивидуальных домов», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители микрорайона ЦМИС с помощью органа территориального общественного самоуправления смогут получить полную информацию обо всех изменениях и задать любые интересующие вопросы напрямую. Подобное взаимодействие администрация планирует наладить и в других частях Солнечногорска.

Глава округа Константин Михальков также проведет личную встречу с жителями микрорайона ЦМИС, чтобы на месте разобраться с актуальными для населения вопросами.

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