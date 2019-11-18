Терпеливо дирижировать и мягко направлять. Один день из жизни приемной семьи в деревне SOS Томилино
9 лет назад Светлана и Владимир стали мамой и папой сразу для двух взрослых девчонок. Потом появились еще шестеро детей. Но это — уже кульминация их счастливой истории. А началось все здесь, в знаменитой «Детской SOS-деревне Томилино». Это поселение, в котором живут только приемные семьи. И уже более 20 лет дети обретают здесь новых родителей. Когда Светлане поставили диагноз «бесплодие», она решила приехать сюда, чтобы научиться быть мамой.
«Я давно порывалась пойти, взять ребенка, но понимала, что с работой и всем я не смогу. А увидела передачу по телевизору, узнала, что есть такая организация, где мамы, детки живут в деревне, работают психологи, и написала письмо. Ждала долго…» — вспоминает Светлана.
SOS-деревня — это место, где семьи воспитывают приемных детей. Отдельный населенный пункт из 10-15 коттеджей, которые будущие мамы и папы получают в аренду.
Первые такие поселения появились в Австрии, еще в 50-х годах. В Россию проект пришел в начале 90-х. Чтобы взять под опеку ребенка, нужно сначала стать «SOS-тетей»: пройти специальные курсы, изучить основы детской психологии, медицины и педагогики. Процесс подготовки может занять годы. И только потом будущая мама знакомится со своим первенцем — малышом с непростым прошлым. Светлана и Владимир сразу поняли — всего один ребенок — это не для них. Огромной любви, зревшей за годы ожидания, хватит на многих.
«Силы и здоровье позволяли помочь кому-то, поступило предложение, и я с радостью ухватился за предложение, чтобы быть полезным еще кому-то», — рассказывает приемный папа из детской деревни SOS Томилино Владимир.
«Леша и Витя прям в первый же день стали меня мамой называть, папу не сразу, потому что папа работает, а вот Настя и Даша до сих пор — «Светлана Ивановна», но это здесь, а в колледже — «это наша мама», — делится Светлана.
Испытания на прочность начались уже в первую ночь: никто из детей не мог заснуть на новом месте. В ход пошли песни, сказки, и так каждый день эти еще недавно чужие люди учились быть родными. Это было как прыжок в ледяную воду — от теории сразу к практике, и если нет большого сердца и бесконечного терпения, никакие лекции не помогут. И сейчас эта большая семья практически неразлучна.
Нужно просто принимать решение, идти и делать, ничего не бояться. И все сложится. Если человек хочет, у него сердце откроется. С ними невозможно — не открыться!Светланаприемная мама
Словом и делом помогали и другие приемные семьи — в этом главная особенность Томилино, этой одновременно замкнутой и открытой системы. Дети, которым органы опеки нашли приемные семьи, продолжают общаться со своими кровными родственниками, приводят друзей, ходят в обычные школы. А благодаря домашнему теплу постепенно перестают быть «ершистыми».
«Мы за них не сможем жизнь прожить, мы можем их только направить, поддержать, самое главное, чтобы они были здоровы, у них были семьи», — делится Светлана.
Теперь большая семья растет с каждым годом: старшие дочки уже переехали и вышли замуж. Недавно Светлана и Владимир стали бабушкой и дедушкой и теперь готовятся нянчить следующее поколение — своих внуков.