Терпеливо дирижировать и мягко направлять. Один день из жизни приемной семьи в деревне SOS Томилино

На маленькой кухне их большая семья помещается с трудом, поэтому готовить пирог помогают только старшие сын и дочь. Никакой суматохи, все обязанности здесь распределены четко. Светлана лишь направляет — терпеливо «дирижировать» детьми было первым навыком, который она получила в статусе приемной мамы «SOS-деревни Томилино». Как живет многодетная семья в SOS-деревне — узнала корреспондент «360».

9 лет назад Светлана и Владимир стали мамой и папой сразу для двух взрослых девчонок. Потом появились еще шестеро детей. Но это — уже кульминация их счастливой истории. А началось все здесь, в знаменитой «Детской SOS-деревне Томилино». Это поселение, в котором живут только приемные семьи. И уже более 20 лет дети обретают здесь новых родителей. Когда Светлане поставили диагноз «бесплодие», она решила приехать сюда, чтобы научиться быть мамой.

Источник фото: телеканал «360»

«Я давно порывалась пойти, взять ребенка, но понимала, что с работой и всем я не смогу. А увидела передачу по телевизору, узнала, что есть такая организация, где мамы, детки живут в деревне, работают психологи, и написала письмо. Ждала долго…» — вспоминает Светлана.

Источник фото: телеканал «360»

SOS-деревня — это место, где семьи воспитывают приемных детей. Отдельный населенный пункт из 10-15 коттеджей, которые будущие мамы и папы получают в аренду.

Источник фото: телеканал «360»

Первые такие поселения появились в Австрии, еще в 50-х годах. В Россию проект пришел в начале 90-х. Чтобы взять под опеку ребенка, нужно сначала стать «SOS-тетей»: пройти специальные курсы, изучить основы детской психологии, медицины и педагогики. Процесс подготовки может занять годы. И только потом будущая мама знакомится со своим первенцем — малышом с непростым прошлым. Светлана и Владимир сразу поняли — всего один ребенок — это не для них. Огромной любви, зревшей за годы ожидания, хватит на многих.

Источник фото: телеканал «360»

«Силы и здоровье позволяли помочь кому-то, поступило предложение, и я с радостью ухватился за предложение, чтобы быть полезным еще кому-то», — рассказывает приемный папа из детской деревни SOS Томилино Владимир.

Источник фото: телеканал «360»

«Леша и Витя прям в первый же день стали меня мамой называть, папу не сразу, потому что папа работает, а вот Настя и Даша до сих пор — «Светлана Ивановна», но это здесь, а в колледже — «это наша мама», — делится Светлана.

Испытания на прочность начались уже в первую ночь: никто из детей не мог заснуть на новом месте. В ход пошли песни, сказки, и так каждый день эти еще недавно чужие люди учились быть родными. Это было как прыжок в ледяную воду — от теории сразу к практике, и если нет большого сердца и бесконечного терпения, никакие лекции не помогут. И сейчас эта большая семья практически неразлучна.

Нужно просто принимать решение, идти и делать, ничего не бояться. И все сложится. Если человек хочет, у него сердце откроется. С ними невозможно — не открыться! Светлана приемная мама

Словом и делом помогали и другие приемные семьи — в этом главная особенность Томилино, этой одновременно замкнутой и открытой системы. Дети, которым органы опеки нашли приемные семьи, продолжают общаться со своими кровными родственниками, приводят друзей, ходят в обычные школы. А благодаря домашнему теплу постепенно перестают быть «ершистыми».

«Мы за них не сможем жизнь прожить, мы можем их только направить, поддержать, самое главное, чтобы они были здоровы, у них были семьи», — делится Светлана.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь большая семья растет с каждым годом: старшие дочки уже переехали и вышли замуж. Недавно Светлана и Владимир стали бабушкой и дедушкой и теперь готовятся нянчить следующее поколение — своих внуков.