Подмосковье 22 ноября 2023, 12:48 Терминал для оплаты ЖКУ установили в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске Телеканал «360»

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Терминал для оплаты счетов по ЖКХ появился в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске по просьбе жителей. Его установили на втором этаже в офисе управляющей компании «Пересвет-Фосфорит» по адресу: улица Карла Маркса, дом № 13.

Теперь оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги жители Цемгиганта могут рядом с домом. Терминал работает в будние дни с 8:00 до 17:00. Оплату по единому платежному документу можно произвести как банковской картой, так и наличными.

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«Приходилось в город ездить, это неудобно: автобусы, дорога, непогода. М очень рады, что терминал у нас есть. Вы даже не представляете как! Вроде все осилили с первого раза, в дальнейшем будет просто», — поделилась жительница Галина Есаулова.

Сотрудники МосОблЕИРЦ рассказали жителям, как пользоваться новым терминалом. Оценить удобства этого девайса и пообщаться с жителями приехал глава округа. Он отметил неравнодушие жителей почетными грамотами и взял на заметку новые вопросы по благоустройству и пожелание открыть в микрорайоне окно МФЦ.

«Люди видят, что мы стараемся, прилагаем все усилия, чтобы жизнь их была более комфортной. Но, естественно, вопросов много. Я считаю, если бы они не видели, что мы прилагаем все усилия для обеспечения их комфорта, они бы к нам не обращались. Раз обращаются, значит, мы работаем!» — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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