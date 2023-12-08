Подмосковье 08 декабря 2023, 16:05 Терезу Боркову из Химок наградили по итогам образовательной программы в лагере «Артек» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Школьница Тереза Боркова из Химок вошла в число лидеров деловой игры «Выборы звезды Артека». Эта образовательная программа знакомит школьников с избирательным процессом в России.

Конкурс прошел в рамках смены «От увлечения — к профессии» в Международном детском центре «Артек». Участниками стали свыше двух тысяч школьников со всей России. Ребята участвовали в конкурсах, мастер-классах и встречах с успешными людьми.

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Благодаря активному участию в программах лагеря Тереза Боркова получила знак общественного признания «Звезда Артека».

«В школах городского округа проходят различные тематические уроки, на которых ученики могут проявить себя с разных сторон. Когда мы видим, что все это помогает ребятам реализовывать себя и расширять круг общения, значит, мы находимся на правильном пути», — поделился муниципальный депутат Владимир Суслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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