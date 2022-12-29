Подмосковье 29 декабря 2022, 18:58 Терапевты и педиатры из Подмосковья получили около 2 тысяч планшетов для работы на вызовах с начала года

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Минздрав Московской области закупил планшеты для участковых терапевтов и педиатров, которые работают на выездах. С начала года поликлиники получили около двух тысяч гаджетов.

«Планшеты нужны для того, чтобы сокращать бумажную работу. Необходимую документацию можно заполнить в электронном виде и внести данные в карту пациента онлайн», — говорит первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Подмосковные врачи получили около двух тысяч планшетов в 2022 году. На их закупку было направлено почти 124 миллиона рублей.

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Недавно стало известно, что новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.

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