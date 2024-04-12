Подмосковье 12 апреля 2024, 16:45 Новый заведующий возглавил терапевтическое отделение № 2 в больнице Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новый заведующий появился во втором терапевтическом отделении Лобненской больницы. Владислав Степанов окончил Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова по специальности «Лечебное дело».

«Я продолжаю династию врачей Степановых. Дед — профессор-кардиолог, поэтому не было сомнений в выборе. Люди доверяют мне самое ценное — свое здоровье! Это требует от врача глубоких знаний, высокой самоотдачи и проявления лучших человеческих качеств», — поделился Владислав.

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В терапевтическом отделении, которым теперь руководит Владислав Степанов, 69 коек. Каждый год обследование и лечение там проходят более чем 3,5 тысячи пациентов. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и другие состояния.

Привлечение квалифицированных специалистов в медицинские учреждения Московской области осуществляется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Регион предлагает меры социальной поддержки для врачей, включая компенсацию аренды служебного жилья, социальную ипотеку и программы по привлечению специалистов, такие как «Приведи друга» и «Земский доктор».

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