Подмосковье 13 марта 2023, 12:32 Терапевтический пункт в селе Успенском открылся после ремонта

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Терапевтический пункт в селе Успенском заработал после ремонта. К участку прикреплены более пяти тысяч человек. Работы по обновлению медучреждения начались в ноябре 2022 года.

В терапевтическом пункте выполнили отделочные работы: потолки, двери и напольное покрытие полностью обновили, установили новые стеклопакеты, провели монтаж электрооборудования, заменили инженерные коммуникации.

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Кроме того, в медучреждении появилась зона для маленьких пациентов. Теперь в пункте будет проводить приемы педиатр. Регистратура стала просторной и светлой.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Московской области. По его словам, в регионе идет строительство новых поликлиник, модернизация действующих медицинских учреждений, а также увеличиваются закупки современного оборудования.

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