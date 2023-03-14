Подмосковье 14 марта 2023, 13:59 Терапевтический пункт открыли после ремонта в микрорайоне Успенск в Ногинске

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Терапевтический участок открыли после ремонта в микрорайоне Успенск в Ногинске. Сейчас там новая планировка, оборудование и кабинеты. Отремонтированное учреждение осмотрел глава Богородского округа Игорь Сухин.

Капремонт терапевтического участка начался в ноябре прошлого года. Рабочие провели на объекте демонтаж стен и отделочные работы. Обновили потолки, двери и напольное покрытие, установили новые стеклопакеты, смонтировали электрооборудование, полностью заменили инженерные коммуникации.

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«У нас здесь появился отдельный кабинет для приема женщин, здесь будет работать акушер-гинеколог. У меня стал кабинет совсем другой, и у нас отдельные кабинеты теперь есть для выписки лекарств, для [новых] терапевтов. <…> Вы знаете, здесь очень уютно и хочется работать», — отметила врач общей практики Людмила Яичкина.

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Появилась зона для маленьких пациентов, теперь здесь будет принимать педиатр. Регистратура стала просторнее. Также отремонтировали входную группу и установили пандус для маломобильных групп населения.

«Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Министерству здравоохранения, правительству, которое очень чутко всегда относится к запросам жителей — особенно в сфере здравоохранения. Мы [вскоре] откроем поликлинику, где уже практически все готово, в Старой Купаве. И на этом не будем останавливаться, создавая комфортные условия и для работы нашим медицинскими сотрудникам», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Терапевтический участок в микрорайоне Успенск очень востребован. К нему прикреплено более пяти тысяч жителей. Первых пациентов после ремонта здесь приняли 13 марта. Медучреждение работает каждый день с 8:00 до 16:00 и располагается по адресу: улица Октябрьская, дом № 85Д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация большой программы по строительству медицинских учреждений. Объекты стараются вводить в эксплуатацию с опережением сроков. При этом актуальным остается вопрос с кадровой укомплектованностью.

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