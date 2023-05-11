11 мая 2023, 17:44
Терапевтический корпус больницы капитально отремонтируют в Щелкове
Капитальный ремонт продолжается в терапевтическом корпусе больницы в Щелкове на Краснознаменской улице. Ход работ проверили сотрудники Главгосстройнадзора.
Ремонт стартовал весной прошлого года. Там провели штукатурные работы, демонтировали приборы отопления, обустроили стяжки пола и смонтировали коммуникации. Сейчас готовность объекта составляет 50%.
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«До завершения капитального ремонта планируется провести монтаж систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, осуществить прокладку слаботочных кабельных линий, а также провести отделочные работы», — рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский.
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Щелково
Ремонтные работы
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