Подмосковье 11 мая 2023, 17:44 Терапевтический корпус больницы капитально отремонтируют в Щелкове Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

Капитальный ремонт продолжается в терапевтическом корпусе больницы в Щелкове на Краснознаменской улице. Ход работ проверили сотрудники Главгосстройнадзора.

Ремонт стартовал весной прошлого года. Там провели штукатурные работы, демонтировали приборы отопления, обустроили стяжки пола и смонтировали коммуникации. Сейчас готовность объекта составляет 50%.

Реклама

«До завершения капитального ремонта планируется провести монтаж систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, осуществить прокладку слаботочных кабельных линий, а также провести отделочные работы», — рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».