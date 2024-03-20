Подмосковье 20 марта 2024, 15:23 Терапевт Лобненской больницы Елена Ефремова напомнила об особенностях питания в пост пресс-служба администрации городского округа Лобня

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У православных верующих начался Великий пост — самый строгий и длительный в церковном календаре. Терапевт Елена Ефремова напомнила о правилах и особенностях питания в этот период.

В эти дни традиционно следует воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу, птицу, морепродукты, а также молоко, кондитерские изделия, йогурты, кефир и сливочное масло.

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Однако, по мнению терапевта, не всем рекомендуется придерживаться такого строгого поста. Особенно это касается людей с заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, а также заболевания поджелудочной железы.

Кроме того, существуют определенные группы людей, для которых соблюдение поста противопоказано. Среди них — дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, пациенты с циррозом печени, острой или хронической почечной недостаточностью, различными эндокринными заболеваниями и злокачественными опухолями.

Тем, кто все же решил поститься, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и пройти предварительное обследование на наличие противопоказаний. Важно помнить о здоровом сне и адекватной физической нагрузке. При ухудшении самочувствия необходимо вернуться к привычному режиму питания и обратиться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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