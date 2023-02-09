Подмосковье 09 февраля 2023, 14:15 Терапевт из Шаховской стал лучшим врачом Подмосковья по итогам 2022 года

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Звание лучшего врача Подмосковья по итогам 2022 года стал терапевт из села Середа в Шаховской. За победу в конкурсе Константин Сдобников получил премию в размере 180 тысяч рублей. В мероприятии могли принять участие специалисты со стажем работы более 10 лет.

Константин Сдобников родился и вырос в поселке Шаховская и самостоятельно решил стать медиком. Он хотел помогать людям и делать добрые дела. Сейчас терапевт работает в Серединской больнице, а в праздники и выходные помогает в Шаховской ЦРБ.

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Константин — многодетный отец. Вместе с женой-медсестрой он воспитывает троих детей и ждет пополнения. Сейчас он также участвует в программе поддержки медиков по получению участков для строительства домов.

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