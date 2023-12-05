Подмосковье 05 декабря 2023, 14:01 Терапевт из Раменского Наталья Ерохина победила в голосовании «Народный доктор» Ирина Моисеева

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Голосование за «Народного доктора» прошло в Подмосковье. Одной из победительниц стала терапевт из раменского Наталья Ерохина. Она стала лидером в категории оказания медицинской помощи взрослому населению.

За Наталью Ерохину отдали свыше 700 голосов. Ее наградили благодарственным письмом и памятными подарками в Раменской больнице.

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«Я не планировала победить, но, узнав, что вышла в тройку лидеров, поняла, что это важно не только лично для меня, но и для всего нашего учреждения. Меня очень поддержали мои пациенты. Эту поддержку я чувствовала и дистанционно, и в реальности, когда меня встречали на улице и сообщали, что проголосовали за мою кандидатуру всей семьей», — поделилась Наталья Ерохина.

Врач трудится в системе здравоохранения округа с 2011 года.

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