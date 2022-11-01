Терапевт из Лобни получил сертификат на льготную ипотеку | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 10:50 Терапевт из Лобни получил сертификат на льготную ипотеку

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Участковый терапевт из Лобни Далер Дарвишов получил сертификат на социальную ипотеку. Он проработал в центральной городской больнице округа более пяти лет.

На работу медик пришел в 2017 году. Сначала он был врачом неотложной помощи, а затем стал участковым терапевтом.

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«Я очень рад, что у нас в области действует эта программа. Это большая поддержка для медиков», — поделился Далер.

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Участники программы получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение десяти лет им выплачивают компенсацию суммы основного долга. Медикам остается только платить проценты по кредиту.

Программу реализуют в регионе с 2016 года. Ей могут воспользоваться медики, педагоги, молодые ученые и специалисты. Полный перечень специальностей доступен на сайте Минжилполитики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.