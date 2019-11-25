Теплые вещи и горячая еда. Пострадавшим при пожаре в Королеве нашли временный дом

Прошла вторая ночь после пожара в Королеве. Жильцы частично сгоревшей трехэтажки собрались в пункте временного размещения. В каких условиях живут пострадавшие при пожаре — расскажет телеканал «360».

Сегодня погорельцев в автобусе не так много, как в ночь, когда вспыхнул дом. Большинство пострадавших остановились у родственников. Но есть и те, кому идти просто некуда. Александр Смирнов в пункт временного размещения можно сказать, «переезжает». Профессор говорит, для него самое главное, что удалось забрать из квартиры — ноутбук, флешки и книги.

Семья Масленниковых здесь вторые сутки. Уже успели и силы восстановить, и меню оценить. На ужин, например, гречка с мясом, салат, фрукты и сладости. Когда начался пожар, Сергей с сыном Робертом были дома. Открыли окно, услышали крики и поняли — надо спасаться. А потом попали сюда.

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«Приняли замечательно. У меня претензий нет. Ребенка вчера одели полностью. Он вчера раздетый вышел. Ребенка одели, одежду принесли», — сказал Сергей Масленников, пострадавший.

Этот пункт временного пребывания создали на базе детского центра. Здесь были готовы принять около 200 человек. Приехали около 20.

Находиться здесь можно сколько угодно, ситуация форс-мажорная, сотрудники центра это понимают.

«Никто не выгоняет отсюда, вот дедушка приехал Смирнов А.Н, он останется столько, сколько необходимо, будет с нами жить. Мы ему выделили отдельно квартиру в нашем общежитии. Остальные временно размещены в корпусах спальных. Мы готовы разместить людей на столько, на сколько им будет нужно», — сказала Светлана Сальникова, директор МАУ центр «Родник».

Второй пункт временного размещения в 200 метрах от сгоревшего дома — в молодежном центре. Там уже работает «полевой филиал» МФЦ — выдают справки для оформления компенсаций.

«Всем пострадавшим будет нашим территориальным управлением соцразвития оказана экстренная материальная помощь. Одиноко проживающим — в размере 50 тысяч. А каждому члену семьи, если это семья — 30 тысяч. Ориентировочно пострадавших 52 человека», — сказала Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

Для тех, чьи квартиры пострадали от огня, волонтеры привезли теплые вещи. Любовь Кошкина, например, несколько чемоданов собрала.

Источник фото: телеканал «360»

«Дети вчера это все услышали. Сегодня с утра говорят, мама, давай поможем, потому что в такую погоду нельзя оставаться людям без одежды», — сказала Любовь Кошкина, волонтер.

Общественная палата Королева даже центр сбора специальный организует. Туда до конца недели все желающие могут принести гуманитарную помощь. Особенно нужны средства гигиены: зубная паста, бумажные полотенца, влажные салфетки.

«По улице Дзержинского, 7 благотворительный центр „Надежда“ с 17-19 часов в течение недели мы готовы организовать такую точку», — сказала Ольга Корнеева, председатель Общественной палаты г. Королев.

Причину возгорания в доме на Первомайской пока не установили, ждут результатов расследования. Сегодня управляющая компания обследует все коммуникации — задача: дать свет.

Источник фото: телеканал «360»

«Основные пострадавшие секции это 3 и 4. По ним будет приниматься индивидуальное решение. И в целом также будет приниматься решение уже по результатам обследований и заключений комиссии по ЧС», — сказал Сергей Иванов, заместитель главы администрации г.о. Королев.

Есть ли смысл капитально ремонтировать дом — решит комиссия. А пока погорельцы спасают уцелевшее имущество, оформляют бумаги.