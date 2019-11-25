Теплые вещи и горячая еда. Пострадавшим при пожаре в Королеве нашли временный дом
Сегодня погорельцев в автобусе не так много, как в ночь, когда вспыхнул дом. Большинство пострадавших остановились у родственников. Но есть и те, кому идти просто некуда. Александр Смирнов в пункт временного размещения можно сказать, «переезжает». Профессор говорит, для него самое главное, что удалось забрать из квартиры — ноутбук, флешки и книги.
Семья Масленниковых здесь вторые сутки. Уже успели и силы восстановить, и меню оценить. На ужин, например, гречка с мясом, салат, фрукты и сладости. Когда начался пожар, Сергей с сыном Робертом были дома. Открыли окно, услышали крики и поняли — надо спасаться. А потом попали сюда.
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«Приняли замечательно. У меня претензий нет. Ребенка вчера одели полностью. Он вчера раздетый вышел. Ребенка одели, одежду принесли», — сказал Сергей Масленников, пострадавший.
Этот пункт временного пребывания создали на базе детского центра. Здесь были готовы принять около 200 человек. Приехали около 20.
Находиться здесь можно сколько угодно, ситуация форс-мажорная, сотрудники центра это понимают.
«Никто не выгоняет отсюда, вот дедушка приехал Смирнов А.Н, он останется столько, сколько необходимо, будет с нами жить. Мы ему выделили отдельно квартиру в нашем общежитии. Остальные временно размещены в корпусах спальных. Мы готовы разместить людей на столько, на сколько им будет нужно», — сказала Светлана Сальникова, директор МАУ центр «Родник».
Второй пункт временного размещения в 200 метрах от сгоревшего дома — в молодежном центре. Там уже работает «полевой филиал» МФЦ — выдают справки для оформления компенсаций.
«Всем пострадавшим будет нашим территориальным управлением соцразвития оказана экстренная материальная помощь. Одиноко проживающим — в размере 50 тысяч. А каждому члену семьи, если это семья — 30 тысяч. Ориентировочно пострадавших 52 человека», — сказала Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.
Для тех, чьи квартиры пострадали от огня, волонтеры привезли теплые вещи. Любовь Кошкина, например, несколько чемоданов собрала.
«Дети вчера это все услышали. Сегодня с утра говорят, мама, давай поможем, потому что в такую погоду нельзя оставаться людям без одежды», — сказала Любовь Кошкина, волонтер.
Общественная палата Королева даже центр сбора специальный организует. Туда до конца недели все желающие могут принести гуманитарную помощь. Особенно нужны средства гигиены: зубная паста, бумажные полотенца, влажные салфетки.
«По улице Дзержинского, 7 благотворительный центр „Надежда“ с 17-19 часов в течение недели мы готовы организовать такую точку», — сказала Ольга Корнеева, председатель Общественной палаты г. Королев.
Причину возгорания в доме на Первомайской пока не установили, ждут результатов расследования. Сегодня управляющая компания обследует все коммуникации — задача: дать свет.
«Основные пострадавшие секции это 3 и 4. По ним будет приниматься индивидуальное решение. И в целом также будет приниматься решение уже по результатам обследований и заключений комиссии по ЧС», — сказал Сергей Иванов, заместитель главы администрации г.о. Королев.
Есть ли смысл капитально ремонтировать дом — решит комиссия. А пока погорельцы спасают уцелевшее имущество, оформляют бумаги.