«Теплые слова из уютного Подмосковья»: уникальные открытки с видами Московской области разлетелись по миру

Завершилась партнерская акция «Почты России» и комитета по туризму Московской области «Письма из Подмосковья». С 11 февраля по 10 марта в почтовых отделениях пяти городов Подмосковья — Сергиевом Посаде, Истре, Серпухове, Коломне, Дмитрове — любой желающий мог получить в подарок и отправить в любую точку страны и мира уникальные открытки лимитированной серии «Зима в Подмосковье».

Для каждого города изготовили свою собственную открытку с изображением знаковых и самых узнаваемых достопримечательностей: Коломенский и Дмитровский кремль, Высоцкий мужской монастырь, Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева лавра.

Всего было выпущено более трех тысяч открыток. Их можно было бесплатно получить в почтовых отделениях городов — участников акции. Почти все открытки разлетелись по разным городам страны. Участники акции активно отправляли открытки и в другие страны.

«Письма из Подмосковья» — второй проект в рамках партнерства «Почты России» и комитета по туризму Московской области. Впервые это мероприятие прошло в начале 2021 года, на фестивале «Мастерская Рождества». Всего за период январь-март было распространено более шести тысяч открыток с изображением подмосковных городов. Мы, как соорганизаторы акции, ставим перед собой несколько задач — возродить культуру личной переписки и рассказать о достопримечательностях Подмосковья как можно более широкой аудитории», — прокомментировала завершение акции заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина.

«Теплые слова из уютного Подмосковья» — мы не случайно так называем наши совместные проекты. Любая подписанная и отправленная открытка становится теплой и живой. И неважно, куда вы отправляете письмо — другу на соседнюю улицу или родным на другой континент. Важны эмоции, которые наши почтальоны доставляют вместе с открытками из заснеженного Подмосковья», — говорит директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

В рамках акции «Письма из Подмосковья» комитет по туризму Московской области провел конкурс в Instagram с розыгрышем уик-энда на двоих в Подмосковье. Трое победителей конкурса уже определены и совсем скоро отправятся отдыхать в Подмосковье, о котором они с таким теплом и интересом рассказывали в своих почтовых отправлениях близким и друзьям.