Подмосковье 19 января 2024, 11:39 Теплые раздевалки и горячий чай организовали для жителей села Жестылево в Крещение Евгений Рой

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Прихожане жестылевского храма Покрова Пресвятой Богородицы построили деревянный комплекс из трех купелей, теплых раздевалок и колодца с родниковой водой. Он входит в топ-10 лучших мест для крещенских купаний в Московской области.

Для прихожан храма и всех желающих провести омовение в Крещение подготовили три купели: отдельно для мужчин и женщин с детьми в часовне, а также на улице — для особо закаленных.

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Всего в Дмитровском округе организовали пять купелей: в селе Жестылево, поселке Кузяево, Яхроме, селе Ильинском и в Дмитрове. На всех площадках дежурили спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Для удобства жителей установили теплые раздевалки, а после купания все желающие могли согреться горячим чаем.

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