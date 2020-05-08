Теплые поздравления и вкусные подарки. Более трех тысяч наборов от губернатора получат ветераны Подмосковья

Подарочные наборы раздают до 9 Мая включительно во всех муниципалитетах Московской области, в которых проживают ветераны ВОВ. Их вручают как волонтеры и представители общественных организаций, так и сотрудники администраций и главы округов.

Источник фото: телеканал «360»

Подарки ветеранам передают бесконтактно. В каждый набор входит чайный сервиз, коробочка с четырьмя видами фирменной коломенской пастилы в упаковке ручной работы и именное письмо с поздравлением от губернатора Московской области.

В большинстве округов 9 Мая вместе с передачей подарков фронтовые бригады исполнят песни во дворах под окнами ветеранов.