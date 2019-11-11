Теплые навесы установят в переходе на станции метро «Тушинская» к запуску МЦД

Пассажиропоток на станции метро «Тушинская» совсем скоро увеличится на 20 тысяч человек в день. Все потому, что люди, которые раньше добирались до города на электричке, теперь поедут на МЦД. Каких изменений в связи с этим ждать жителям столичного региона, расскажет телеканал «360».

На станции метро «Тушинская» рабочие заканчивают работы по утеплению основания перехода. Совсем скоро здесь будет как на Беговой: специальные навесы, сделанные из нержавеющей стали, гранита и стекла, по вечерам создадут эффект зажженных городских огней. А также утепленный модуль «сухие ноги» — с ним дождь и слякоть такому переходу не страшны.

«Это значительно улучшит обслуживание пассажиров. Потому что появится дополнительный теплый контур. И температура даже в самое холодное время не опустится ниже +5 градусов», — сказал Дмитрий Дощатов, первый замначальника Московского метрополитена.

А все для того, чтобы справиться с пассажиропотоком. Уже меньше чем через месяц «Тушинская» будет принимать на 20 тысяч человек в день больше. Это жители области, которые раньше пересаживались на метро с пригородной электрички — Нахабино, Красногорска и других городов, — теперь поедут в Москву прямо из дома по новой ветке Московских центральных диаметров.

Источник фото: дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг»

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Такого разрастания у метро еще не было. Десятки новых станций. Сразу две новые линии МЦД. Лобня — Одинцово — из точки «А» в точку «Б» за 80 минут без пересадок. И Нахабино — Подольск — 80 километров за 116 минут. При этом стоимость проезда в черте столицы останется той же, по карте «Тройка» — 38 рублей. Для тех, кто едет дальше — последние четыре-пять станций МЦД, — тариф «Пригород» по 45 рублей.

«Очень важно, что пассажиры, которые пользуются пригородом, сейчас получают возможность пользоваться метро бесплатно. При совершении поездки на МЦД. Также важно запомнить, что необходимо валидировать свой билет не только на входе, но и на выходе. В таком случае пересадка будет бесплатной и не будет списываться дополнительная стоимость», — сказала Анна Лапушкина, руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы.

Пересадка бесплатна в пределах 90 минут. Все как на МЦК. Но в большем выигрыше от появления московских диаметров, конечно, жители Подмосковья. Красногорск, Подольск, Лобня, Одинцово, Долгопрудный — дорога в эти города на автомобиле может растянуться на часы из-за пробок. На электричке, а потом на метро быстрее получится, но стоимость поездки перевалит за 150 рублей. Идеальный вариант альтернативы — новые МЦД. Дорога из Подмосковья до центра Москвы займет около получаса. На МЦД будут ходить современные поезда с USB-розетками, сетью Wi-Fi, туалетами и другими благами цивилизации. Да и цена — 45 рублей — экономия почти в три с половиной раза только за одну поездку. В год накапает 50 тысяч рублей выгоды. И ждать ее осталось совсем немного — Московские центральные диаметры заработают уже 21 ноября.