Подмосковье 11 апреля 2023, 08:38 Тепловые сети в поселке Менделеево под Солнечногорском модернизируют летом 2023 года

Читать 360tv в

Тепловые сети в поселке Менделеево в городском округе Солнечногорск модернизируют в этом году. Большинство запланированных работ будет выполнено уже этим летом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал масштабную реконструкцию в конце марта.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и министр энергетики Московской области Александр Самарин провели встречу с жителями поселка Менделеево, чтобы обсудить запланированные работы.

Реклама

«Мы рассказали, где какие участки будут меняться, как контролироваться, за какие деньги это будет делаться. <…> Мы будем проводить такие встречи с целью контроля взятых на себя обязательств», — сказал министр.

Модернизация коснется и котельной. Она перешла в собственность муниципалитета пару лет назад в плачевном состоянии, а вместе с ней и 29 километров изношенных более чем на 90% сетей.

«По поручению нашего губернатора уже этим летом большинство работ по модернизации сетей будет выполнено. Более того, в этом году и в следующем году будут производиться работы на нашей котельной и на водозаборном узле. <…> Чтобы через два года жители полностью получали качественный ресурс: и горячее водоснабжение, и центральное отопление, и холодную питьевую воду тоже», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Теплосети заменят в три этапа. Больше об этапах реконструкции можно прочитать на сайте администрации Солнечногорска.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».