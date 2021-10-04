Тепловые сети в деревне Ботово под Волоколамском отремонтируют к 15 октября

В деревне Ботово Волоколамского городского округа ремонтируют тепловые сети. Работы планируют завершить до 15 октября. На время ремонта все дома обеспечены отоплением. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Ремонт теплосетей в деревне Ботово стартовал в конце августа. Замену проводят в рамках реализации государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2024 годы.

Решение о замене тепловых сетей было принято, потому что износ старых составляет более 90%. Из-за этого часто происходили аварии на линиях. Подрядчик на время ремонтных работ запустил временную блочно-модульную котельную. Она заработала 14 сентября. Благодаря этому отопление в жилые дома и социальные объекты подается бесперебойно.

«Пока замена тепловых труб не будет завершена, мы продолжим ежедневно контролировать ход работ и тепловой режим в помещениях», — заявил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Завершить работы по замене теплосетей и их пуско-наладке планируется к 15 октября.