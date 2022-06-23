Тепловые сети проверили в 58 округах Подмосковья

Специалисты проверили работу тепловых сетей в 58 округах Подмосковья. Они выезжали на проверки более раз. На теплотрассах обнаружили 133 утечки.

Тепловые сети начали проверять для подготовки к осенне-зимнему периоду. С 14 апреля эксперты выехали на испытания 1018 раз, проверки прошли в 58 городских округах. На теплотрассах протяженностью 3377 километров обнаружили 133 утечки. Большинство испытаний прошло в Истре, Орехово-Зуево и Волоколамске.

Ранее глава Минэнергетики области Александр Самарин рассказал, что теплосети будут готовить к отопительному сезону все лето, проверки закончатся к 15 сентября.