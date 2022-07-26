Тепловые сети проверили еще в семи округах Подмосковья

В Московской области продолжается подготовка к отопительному сезону. За минувшие сутки гидравлические испытания тепловых сетей прошли в семи муниципалитетах.

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в тестировании тепловых сетей в городских округах Красногорск, Люберцы, Долгопрудный, Королев, Одинцовском, Лосино-Петровском и Наро-Фоминском.

Проверке повышенным давлением подверглись 17 участков теплопровода. 16 из них испытания выдержали, что говорит об их готовности к работе в предстоящий отопительный сезон. При этом на одном участке в Лосино-Петровском обнаружена утечка. После ремонта гидравлические испытания здесь будут проведены повторно.

«14 апреля вышло распоряжение правительства региона о подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. Теплоэнергетики составили план подготовки и сразу же приступили к работам, которые будут завершены к 15 сентября 2022 года», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.