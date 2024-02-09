Подмосковье 09 февраля 2024, 13:53 Тепловые сети капитально отремонтируют в Домодедове перед следующим отопительным сезоном

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Встреча по вопросам подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024–2025 годов прошла в Домодедове. В ближайшее время по поручению министра энергетики Московской области Евгения Хромушина рабочая группа «Юг» приедет в округ и оценит состояние коммунальных объектов.

На данный момент в перечень мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону включили капремонт нескольких тепловых сетей и горячего водоснабжения. На встрече также предложили включить в оперативный план восстановление работоспособного состояния котельной «Бригадная». Коммунальный объект обслуживает более 2,8 тысячи человек.

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Помимо этого, на оперативном штабе отметили необходимость провести такие мероприятия, как: строительство муниципальной газовой котельной, реконструкция ряда паровых котельных и модернизация магистральных тепловых сетей протяженностью 510 м из-под проезжей части на улице Курыжова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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