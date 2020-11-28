Тепловой пункт военной части в Ногинске передали в собственность Богородского округа

Богородский округ получил в собственность тепловой пункт военной части в Ногинске. Он подает отопление в четыре многоквартирных дома, гимназию и Центр культуры имени Калиниченко.

«Здание теплового пункта числилось за военной частью и передается в муниципальную собственность Богородского городского округа для обслуживания и обеспечения теплом порядка 700 человек и двух социальных объектов», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Глава ведомства добавила, что имущество бывших военных городков в муниципальную собственность начали передавать на территории Подмосковья с 2012 года. Это делается для того, чтобы муниципальные власти могли на законных основаниях управлять активами и ремонтировали их для комфортной жизни людей.

Передачу теплового пункта из федеральной в муниципальную собственность провели Минобороны России, Минмособлимущество и администрация Богородского городского округа.