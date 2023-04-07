Подмосковье 07 апреля 2023, 14:04 Тепловая карта Мининвеста Подмосковья помогла выявить актуальные проблемы бизнеса

Читать 360tv в

Тепловая карта работает в рамках запущенной в Подмосковье системы ЦУР «Бизнес». С ее помощью ответственные ведомства могут следить за реализацией бизнеса в разных округах региона. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Все обращения, поступающие в систему ЦУР „Бизнес“, фиксируются на тепловой карте региона. Это позволяет нам увидеть муниципалитеты, где бизнес сталкивается с трудностями чаще», — подчеркнула Зиновьева.

Реклама

Она также отметила, что карта позволяет оценить качество взаимодействия отдельных муниципалитетов с предпринимателями. Данный инструмент помогает решать не только индивидуальные проблемы, но также выявлять и устранять системные.

Так, по словам Зиновьевой, в прошлом году поступило сразу несколько запросов, касающихся установки фасадных вывесок. Это свидетельствовало о том, что в регионе нет единого порядка согласования данных схем. Ответственные ведомства взяли проблему в работу. Уже в апреле этого года предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться новой услугой: «Вывеска + фасадная схема».

В России необходимо поддержать производство критически важных товаров. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета. По словам главы Подмосковья, без государственной поддержки такие предприятия столкнутся со сложностями.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».